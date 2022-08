Oud-president Donald Trump ontving dit voorjaar al een dagvaarding van het Amerikaanse ministerie van Justitie om uit het Witte Huis meegenomen documenten terug te geven. Dat meldt The New York Times op basis van drie ingewijden.

De dagvaarding biedt mogelijk meer context bij de inval die de FBI maandag deed in het golfresort van de oud-president in Florida, schrijft de krant. Het feit dat Trump eerst gedagvaard werd, bewijst dat het ministerie zocht naar alternatieven opties voordat er werd overgegaan tot een inval in het huis van de oud-president.

Die inval werd alsnog gedaan omdat het zou gaan om zee gevoelige documenten die te maken hadden met de nationale veiligheid. Eerder hadden het Nationaal Archief en het ministerie al verwoede pogingen gedaan om de documenten terug te krijgen.

Zo'n onaangekondigde inval ligt politiek uiterst gevoelig en is een middel dat niet snel wordt gebruikt. De inval van maandag was de eerste ooit bij een oud-president van de Verenigde Staten.

De oud-president nam na zijn verkiezingsnederlaag enkele dozen met documenten mee uit het Witte Huis naar Mar-a-Lago, het golfresort van Trump in Florida. In de maanden erna probeerde het Nationale archief om het materiaal terug te halen.

Nadat de oud-president na maanden vertragen eindelijk vijftien dozen teruggaf, bleek dat er geheime documenten in de dozen aanwezig waren. Daarop lichtte het archief het ministerie van Justitie in. Het ministerie ontdekte vervolgens dat er nog altijd geheim materiaal miste.

De Amerikaanse openbaar aanklager heeft aangekondigd om 20.30 uur (Nederlandse tijd) een verklaring geven. Dat maakt het ministerie van Justitie bekend, zonder verdere details vrij te geven.