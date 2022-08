Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft een rechter gevraagd om het huiszoekingsbevel voor de inval in het huis van oud-president Donald Trump openbaar te maken. Ook is het de bedoeling dat het bonnetje met spullen die de FBI uit Trumps golfresort Mar-a-Lago heeft meegenomen publiek gemaakt wordt.

Dat maakte de Amerikaanse minister van Justitie Merrick Garland donderdag bekend op een persconferentie. Garland heeft persoonlijk toestemming gegeven om een rechter te vragen om een huiszoekingsbevel voor Trumps woning in Florida.

Hij wil dat het huiszoekingsbevel en de lijst met meegenomen spullen openbaar worden gemaakt, omdat dat in het "publieke belang" is. Een derde document, waarin wordt toegelicht welke concrete vermoedens van een misdrijf of misdrijven de FBI had, wordt niet openbaar gemaakt.

Tot slot benadrukte de minister dat zijn ministerie volgens de wet heeft gehandeld. Verder wilde hij niets bekendmaken. De minister ging ook niet in op vragen van journalisten.

Het verzoek aan de rechter om het huiszoekingsbevel en de lijst openbaar te maken kan worden gezien als een reactie op de manier waarop Trump over de huiszoeking spreekt. De oud-president beschrijft die als een inval zonder enige aanleiding. Garland merkte op dat Trump en zijn advocaten sinds de doorzoeking in het bezit zijn van zowel het bevel als de lijst en die zelf ook openbaar hadden kunnen maken. Dat deden zij niet.

Trump ontving in voorjaar al dagvaarding

Donderdag werd ook bekend dat Trump afgelopen voorjaar al een dagvaarding van het Amerikaanse ministerie van Justitie ontving. Met de dagvaarding probeerde het ministerie om de uit het Witte Huis meegenomen documenten terug te krijgen zonder inval te plegen. Dat meldt The New York Times op basis van drie ingewijden.

De dagvaarding biedt mogelijk meer context bij de inval van maandag, schrijft de krant. Het feit dat Trump eerst gedagvaard werd, bewijst dat het ministerie eerst naar alternatieven voor een inval zocht.

Tijdens een bezoek van functionarissen van het ministerie aan Trumps huis in juni werden al enkele geheime documenten meegenomen. Maandag ging de FBI alsnog over tot een inval, omdat er nog meer documenten in het golfresort in Florida zouden zijn. Volgens The New York Times ging het om zeer gevoelige documenten die te maken hebben met de nationale veiligheid.

Zo'n onaangekondigde inval ligt politiek uiterst gevoelig en is een middel dat niet snel wordt gebruikt. De inval van maandag was de eerste bij een voormalige Amerikaanse president ooit.

Trump koos ervoor om documenten niet terug te geven

Trump nam na zijn verkiezingsnederlaag in 2020 enkele dozen met documenten uit het Witte Huis mee naar zijn golfresort Mar-a-Lago. In de maanden erna probeerden de National Archives het materiaal terug te halen.

De oud-president treuzelde en gaf pas na maandenlang vertragen vijftien dozen terug. In die dozen bleken geheime documenten te zitten. Daarop lichtte het archief het ministerie van Justitie in. Het ministerie ontdekte vervolgens dat er nog altijd geheim materiaal zoek was.

Trump had sinds zijn vertrek uit het Witte Huis de mogelijkheid om de geheime documenten terug te geven, maar deed dit niet.