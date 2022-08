Zeker 34 mensen zijn donderdag gewond geraakt bij een ongeluk met een achtbaan in het pretpark LEGOLAND in Duitsland. Twee personen zijn zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis, melden Duitse media.

Het ongeluk gebeurde in de zuidelijke stad Günzburg. Een karretje van de achtbaan Vuurdraak remde plotseling, waarna een tweede karretje hard op het eerste botste. Het is nog niet duidelijk hoe dat kon gebeuren.

De karretjes halen snelheden tot 29 kilometer per uur, wat tot een flinke klap kan leiden. Alle beschikbare hulpdiensten van het park werden ingezet. Het park bleef gewoon open na het ongeluk.

De meeste mensen kwamen er vanaf met blauwe plekken en schaafwonden. Twee personen waren er slecht aan toe en moesten naar het ziekenhuis. De aard van hun verwondingen is nog niet bekend.

Het is het tweede incident rond een attractie in een Duits pretpark in een week tijd. Zaterdag overleed een vrouw nadat ze uit een treintje viel in een pretpark in de westelijke stad Klotten.

LEGOLAND in Günzburg is een van de pretparken die zijn gebaseerd op de bouwstenen van de Deense onderneming LEGO. Het is het enige LEGOLAND in Duitsland. Er zijn wereldwijd tien van deze pretparken: drie in Europa, drie in de Verenigde Staten en vier in Azië.