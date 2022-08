22 jaar nadat een Indiase man 24 eurocent te veel had betaald voor twee treintickets, heeft hij van de rechter gelijk gekregen: de Indiase spoorwegen moeten hem het bedrag, met rente, terugbetalen. Dat meldt de BBC.

In 1999 nam Tungnath Chaturvedi (66) de trein van de Indiase stad Mathura naar Moradabad. Hij kocht twee tickets, die normaal 35 roepies per stuk kostten. Toen hij de verkoper 100 roepies gaf, kreeg hij maar 10 roepies terug in plaats van 30. Chaturvedi zei tegen de verkoper dat hij een fout had gemaakt, maar kreeg zijn wisselgeld (van omgerekend 24 eurocent) niet terug.

Daarom besloot Chaturvedi, die advocaat is, een rechtszaak aan te spannen tegen de Noordoostspoorweg, een onderdeel van de Indiase spoorwegen.

"Ik heb meer dan honderd zittingen bijgewoond voor deze zaak", zei Chaturvedi tegen de BBC. De zaak duurde jaren vanwege het trage tempo van de Indiase rechterlijke macht. Ook probeerde de spoorwegmaatschappij de zaak te laten seponeren.

Na het lange juridische gevecht kreeg Chaturvedi eindelijk gelijk. De rechter oordeelde dat de spoorwegen hem een boete van omgerekend 182 euro moeten terugbetalen. Daar komt het bedrag van de kaartjes nog bovenop, met 12 procent rente. Weigert de spoorwegmaatschappij het bedrag binnen dertig dagen te betalen, dan gaat de rente omhoog naar 15 procent.

Familie vond zaak 'tijdverspilling'

De monetaire vergoeding is volgens Chaturvedi niet genoeg voor de stress die de zaak hem opleverde. Zijn familie probeerde hem meerdere keren over te halen om de zaak te laten vallen. Ze vonden het tijdverspilling.

Maar Chaturvedi gaf niet op. "Het gaat niet om het geld. Voor mij is het altijd een strijd om gerechtigheid en een strijd tegen corruptie geweest, dus het was het waard", zei hij tegen de BBC.