Brandweerlieden uit zeven landen helpen in het zuidwesten van Frankrijk bij het bestrijden van een grote bosbrand in het departement Gironde, ten zuiden van Bordeaux. Duitsland, Polen, Griekenland, Roemenië en Oostenrijk hebben hulp aangeboden. Zweden en Italië hielpen eerder al.

Op verzoek van Frankrijk heeft de Europese Unie inmiddels vier blusvliegtuigen vanuit Griekenland en Zweden naar het land gestuurd.

Frankrijk kampt al weken met hardnekkige bosbranden in meerdere regio's. Door de brand in Gironde is al meer dan 6.800 hectare bos in vlammen opgegaan. Meer dan tienduizend mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd. Zeventien huizen zijn verwoest door de brand.

Woensdagavond breidde het vuur zich nog altijd verder uit, onder meer naar het naastgelegen departement Landes.

Lezer Rik Hoekman kan de natuurbranden op "vele honderden kilometers" afstand goed zien in de Franse Jura. Foto: Rik Hoekman

Duitse collega's schieten te hulp

Brandweerlieden uit Duitsland zijn donderdag naar Frankrijk gegaan om te helpen bij het blussen van natuurbranden in het land.

Om 3.30 uur vertrokken brandweerwagens uit de aan Nederland grenzende deelstaten Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen naar het zuidwesten van Frankrijk. Het gaat om 20 voertuigen en 65 brandweerlieden. Naar verwachting kunnen de Duitsers donderdagavond beginnen met blussen.

Het is de tweede keer dat Duitse brandweerlieden een ander Europees land helpen na een verzoek via de Europese Unie. In 2019 hielpen Duitsers op het Griekse eiland Peloponnesos.

De lokale autoriteiten spraken woensdagavond op een persconferentie van een "ijverig gevecht" tegen het vuur, dat de brandweer "telkens weer weet te verrassen". "Het is alsof we hier te maken hebben met een monster dat hersens heeft en zich tactisch gedraagt", zei een woordvoerder tegen het Franse dagblad Sud Ouest over de brand.

Een brandweerwagen in actie bij de bosbrand in Gironde. Een brandweerwagen in actie bij de bosbrand in Gironde. Foto: EPA

Nog geen burgers gewond, wel brandweerlieden

Geen enkele burger is bij de brand gewond geraakt. De autoriteiten hameren erop dat "het redden van mensenlevens prioriteit heeft".

Wel liepen bij de bestrijding van de brand verschillende brandweerlieden verwondingen op. Een van hen is er ernstig aan toe, "met brandwonden op de benen en in het gezicht". Twee brandweerwagens zijn in vlammen opgegaan, schrijft de Franse krant Le Monde.

39 Onbeheersbare bosbrand verwoest 6.200 hectare in Frankrijk

Frankrijk vermoedt brandstichting

De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Gérald Darmanin, denkt dat de brand in Gironde is aangestoken. Hij vermoedt zelfs dat negen op de tien natuurbranden (on)bewust worden veroorzaakt door mensen.

In juli woedde ook een enorme bosbrand in het gebied. Toen verbrandde 21.000 hectare bos en moesten bijna 37.000 mensen worden geëvacueerd.

Door de bosbrand is sinds woensdag ook de snelweg A63 afgesloten, een belangrijke autoroute van Bordeaux naar de Spaanse grens bij Hendaye.

Naar schatting drieduizend kampeerders en inwoners van dorpen ten noorden van Montpellier moesten woensdag uit voorzorg het gebied verlaten. Gevreesd werd dat een brand, die daar al 700 hectare verwoestte, zich nog verder uitbreidt.