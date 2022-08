De politie van Rio de Janeiro heeft een gestolen schilderij met een waarde van 300 miljoen real (ruim 57 miljoen euro) woensdag aangetroffen onder het bed van een oplichter, meldt The Guardian. Het werk, Sol Poente (Ondergaande zon) uit 1929 van Tarsila do Amaral, was gestolen van de weduwe van een kunsthandelaar en -verzamelaar.

Een oplichtersbende stal zestien schilderijen met een geschatte waarde van 135 miljoen euro van de 82-jarige vrouw en maakte daarnaast een collectie sieraden ter waarde van ruim 1 miljoen euro buit. De politie arresteerde vier verdachten, onder wie de dochter van het slachtoffer.

De criminelen organiseerden de kunstroof rond nepvoorspellingen van een valse helderziende. Volgens de politie gaf de dochter van het slachtoffer deze zogenaamde helderziende in 2020 opdracht om haar moeder te benaderen toen ze uit een bank in de wijk Copacabana kwam.

De oplichter maakte de vrouw wijs dat haar dochter op sterven lag en nam haar mee naar een waarzegger en een Braziliaanse priester die deze valse voorspelling bevestigden. Het trio bood daarna aan om tegen betaling spiritueel in te grijpen. In de weken die volgden, betaalde de vrouw hen honderdduizenden euro's voor hun diensten.

Toen de weduwe achterdochtig werd en weigerde verder te betalen, werd zij met geweld opgesloten in haar huis in Ipanema, een strandwijk van Rio de Janeiro. Daar werd zij bedreigd, geslagen en geleidelijk beroofd van de kunstcollectie die zij van haar overleden echtgenoot had geërfd.

Tot de buit behoorden ook Mascarada van Emiliano Di Cavalcanti en twee andere schilderijen van Tarsila: Pont-Neuf en O Sono. Sommige werken lijken te zijn verkocht aan overzeese verzamelaars. Twee schilderijen kwamen terecht in een museum in het Argentijnse Buenos Aires, terwijl drie andere schilderijen zijn teruggevonden bij een kunstgalerie in São Paulo.