De overgrote meerderheid van de bosbranden in Frankrijk is het gevolg van de mens zelf. Dat zei de Franse minister Gérald Darmanin (Binnenlandse Zaken) woensdag op een persmoment met journalisten. Hij schat dat zeker negen op de tien bosbranden (on)bewust worden veroorzaakt door mensen.

Frankrijk heeft ook dit jaar flink te kampen met hevige bosbranden. Veel van die branden bleken aangestoken door mensen. Darmanin noemde de grote bosbranden ten zuidwesten van Bordeaux als voorbeeld. Daar woedt momenteel opnieuw een bosbrand, nadat er in juli ook al een vlammenzee was ontstaan.

De Franse politie pakte al meerdere mensen op die ervan verdacht worden bosbranden te hebben aangestoken. Onder de aangehouden verdachten is een lid van de vrijwillige brandweer. Hij begon mogelijk in mei al met pogingen om bosbranden te veroorzaken, omdat hij graag branden blust.

Darmanin denkt dat de huidige brand in de omgeving van Bordeaux ook het resultaat is van een bewuste actie. De brand ontstond op bijna dezelfde plek als de eerdere brand. Daarnaast waren binnen een korte periode op andere plekken in de buurt kleinere branden ontstaan.

Duizenden mensen werden uit voorzorg uit hun woningen geëvacueerd. Vakantiegangers werd om dezelfde reden verzocht hun camping te verlaten. Darmanin riep op tot het sturen van meer leden van de vrijwillige brandweer uit heel het land. Daarnaast liet hij weten dat Italië en Zweden donderdag extra blusvliegtuigen sturen om te helpen bij het blussen.

Andere vaak genoemde oorzaken van natuurbrand zijn onvoorzichtigheid met vuur, auto-ongelukken waarbij een brandend voertuig in een berm geraakt en vonken van treinen. In het noorden van het departement Ardèche brak woensdag een bosbrand uit die naar verluidt is begonnen langs de berm van het spoor van een toeristische stoomtrein.

Frankrijk zet veel blusvliegtuigen in om de bosbranden te bestrijden. Foto: AFP