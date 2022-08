Donald Trump is al een tijdje president-af, maar de 76-jarige Amerikaan is nog volop (negatief) in het nieuws. Zo deed de FBI maandag een inval in zijn woning. Slechts twee dagen later moest hij verschijnen bij de openbaar aanklager in New York. En dat is niet het enige, er lopen namelijk meerdere onderzoeken naar het handelen van Trump. Een overzicht van de belangrijkste zaken op dit moment.

1. Fraude bij familiebedrijf The Trump Organization

Trump moest woensdag in New York verschijnen bij het kantoor van de openbaar aanklager, Letitia James. Zij doet onderzoek naar mogelijke financiële fraude bij The Trump Organization, het familiebedrijf van de oud-president.

Volgens James heeft het vastgoedbedrijf misleidende verklaringen afgelegd aan geldschieters, verzekeraars en de belastingdienst. Het zou gaan over de waarde van zes eigendommen van Trump, zoals golfclubs en bekende gebouwen als de Trump Tower in New York. Ook over het 'merk Trump' zou zijn gelogen.

Over die beschuldigingen moest Trump onder ede vragen beantwoorden, maar hij beriep zich op zijn zwijgrecht. Hij weigerde dus de vragen van James te beantwoorden.

Dochter Ivanka Trump en zoon Donald Trump junior legden eerder al een getuigenverklaring af. Ze probeerden eerder hun dagvaardingen te blokkeren. De advocaten van de familie meenden dat aanklager James, een Democraat, de voormalige Republikeinse president wil dwarszitten. Ook zeiden ze dat James zich probeert "te mengen in zijn politieke ambities".

Trump herhaalde zijn kritiek op James in een bericht dat hij eerder op zijn sociale medium Truth Social plaatste. "Vanavond in New York. Morgen langs bij de racistische openbaar aanklager, voor de voortzetting van de grootste heksenjacht in de geschiedenis van de VS! Mijn geweldige bedrijf en ikzelf worden van alle kanten onder vuur genomen. Bananenrepubliek!", schreef Trump.

Het onderzoek van James is een civiele zaak. Dat betekent dat Trump niet strafrechtelijk vervolgd wordt voor eventuele misstanden.

2. Vermiste vertrouwelijke documenten

Maandag viel de FBI de woning van Trump op het golfresort Mar-a-Lago in Florida binnen. Trump zou namelijk vijftien dozen met onder meer vertrouwelijke documenten hebben meegenomen nadat hij uit het Witte Huis vertrok. Dat zeggen anonieme bronnen tegen The New York Times. Ook stond de oud-president erom bekend officiële documenten te verscheuren. Die moest hij juist naar het Nationaal Archief sturen.

Maandenlang vertikte Trump het om de dozen terug te geven. Hij ging pas overstag toen met actie werd gedreigd. Over de inval in Trumps woning is overigens nog niet veel bekendgemaakt.

3. Zwijggeld en financiële misstanden

In 2019 begon Cyrus Vance, de voormalige hoofdaanklager in het New Yorkse stadsdeel Manhattan, een strafrechtelijk onderzoek naar het betalen van zwijggeld. Trump zou in 2016 zwijggeld hebben gegeven aan een pornoactrice en een Playboy-model. Zij zeggen een affaire met hem te hebben gehad.

Inmiddels onderzoekt de aanklager ook mogelijke bank-, belasting- en verzekeringsfraude en het vervalsen van zakelijke administratie.

Vorig jaar besloot het Amerikaanse Hooggerechtshof dat Trump zijn belastingaangiftes en andere financiële gegevens moest vrijgeven aan de aanklager. Als enige president in de recente geschiedenis weigerde Trump altijd zijn belastingaangiftes vrij te geven.

Het onderzoek loopt nog steeds, maar nu onder leiding van Vance's opvolger Alvin Bragg.

4. Betrokken bij Capitool-bestorming

Een parlementaire commissie doet onderzoek naar de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021. De commissie wil erachter komen of toenmalig president Trump en mensen om hem heen de aanval organiseerden. De bestorming zou als doel hebben om de benoeming van Joe Biden als nieuwe president te dwarsbomen.

Volgens commissievoorzitter Bennie Thompson "baande Trump zich een weg door wetteloosheid en corruptie" tijdens de bestorming van het Capitool. "Hij loog, hij pestte, hij verraadde zijn eed. Hij probeerde onze democratische instellingen te vernietigen." Hoge medewerkers getuigden dat de president tijdens de rellen urenlang televisie keek in de eetzaal van het Witte Huis.

Het onderzoek naar de rol van Trump verliep in het begin moeizaam door tegenwerking vanuit het Trump-kamp. Maar in juni kwam het op gang, toen de commissie begon met een reeks openbare hoorzittingen. Het onderzoek is volgens Trump een politieke oefening van de Democraten.

De grote vraag is of Trump strafrechtelijk vervolgd kan worden voor zijn daden. Zo kan hij beschuldigd worden van het belemmeren van een officieel onderzoek. Ook wordt onderzocht of hij een poging heeft gedaan om de Amerikaanse overheid omver te werpen. Op korte termijn zal er in ieder geval geen duidelijkheid komen.

197 187 minuten: dit deed Trump tijdens de Capitool-bestorming

5. Poging tot verkiezingsfraude in Georgia

Een jury in de Amerikaanse staat Georgia onderzoekt of Trump de verkiezingsuitslag van 2020 probeerde te beïnvloeden.

In de eerste plaats draait het onderzoek om een telefoongesprek tussen Trump en Brad Raffensperger. Trump vroeg de Republikeinse bestuurder in Georgia om genoeg stemmen voor hem te "vinden" om de overwinning van Biden in Georgia terug te draaien. Hij weigerde. Ook senator Lindsey Graham zou Raffensperger kort na de verkiezingsdag hebben gebeld. Hij wilde weten of het mogelijk was een groot aantal briefstemmen af te keuren. Graham ontkent dat.

Op basis van de bevindingen van de jury zal openbaar aanklager Fani Willis besluiten of Trump en zijn bondgenoten zich moeten verantwoorden in een strafzaak.