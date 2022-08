Grote delen van Europa hebben voorlopig te maken met zeer warm en droog zomerweer, meldt Weeronline. Naast de populaire vakantiebestemmingen rondom de Middellandse Zee stijgt ook op veel plaatsen in West- en Centraal-Europa het kwik naar tropische waarden. Voor de natuur is dit minder goed nieuws. Zo ontstaan op diverse Europese bestemmingen natuurbranden.

Zeer warm en droog in Duitsland en Frankrijk

In de nabijgelegen landen staat een reeks tropische dagen op het programma. Daarbij schijnt de zon volop. In Duitsland wordt het 28 tot 35 graden en in Frankrijk komt de temperatuur uit op 33 tot 38 graden. Zelfs in de meestal wat koelere en wisselvallige regio's Bretagne en Normandië komen de maxima ruim boven de 30 graden uit.

Op zondag komen in Frankrijk diverse regen- en onweersbuien tot ontwikkeling en doet de temperatuur een stapje terug. In Parijs wordt het volgende week een graad of 30 met een mix van zon en wolken.

Heerlijk strandweer in Spanje en Portugal

De zomer draait op volle toeren op het Iberisch Schiereiland en dat blijft voorlopig ook zo. De zon is flink van de partij en meestal blijft het droog, hoewel in de binnenlanden van Spanje een enkele (onweers)bui tot ontwikkeling kan komen.

In Portugal loopt de temperatuur geleidelijk op naar tropische waarden. Alleen in de regio rondom Porto is het met dagelijks zo'n 24 graden wat minder warm. In de nieuwe week neemt in het (noord)westen van Spanje en Portugal de kans op buien vanaf de Atlantische Oceaan toe. Elders blijft het dan waarschijnlijk droog.

Aan de Spaanse stranden wordt bijna overal de 30 graden gehaald. Zo wordt het aan de Costa Brava en Costa del Sol dagelijks zo'n 32 tot 34 graden en schijnt de zon volop. In de middag steekt er een verfrissend briesje van zee op.

Op de eilanden Ibiza en Mallorca is het op-en-top vakantieweer met veel zonneschijn en temperaturen ruim boven 30 graden. Op de Canarische Eilanden is het met 27 tot 30 graden iets minder heet, maar wel aangenaam zomerweer. De zonnige perioden overheersen, maar af en toe gaat de zon schuil achter wolkenvelden. Het is aangenaam strandweer, maar de strandgangers moeten wel rekening houden met een stevige bries uit het oosten.

Wisselende omstandigheden in Griekenland en op de Balkan

In Griekenland is vaak zonovergoten, maar momenteel zijn de

weersomstandigheden niet in het hele land optimaal. Vooral in het Griekse binnenland komt het de eerste dagen tot stevige regen- en onweersbuien.

Op de eilanden en ook in Athene blijft het vaker droog, maar de kans is aanwezig dat zo'n bui ook daar over weet te trekken. In de nieuwe week neemt de kans op buien af en wordt droog, zonnig en zeer warm weer verwacht. De maxima in de hoofdstad komen dan uit op zo'n 35 graden.

Niet alleen de binnenlanden van Griekenland, maar ook de Balkenlanden krijgen te maken met talrijke regen- en onweersbuien. Maar in de loop van volgende week lijkt ook daar een zonnige en warme periode aan te breken.

Warm en zonnig in de Alpen, later (stevige) onweersbuien

Wandelaars in de Alpen krijgen de komende dagen te maken met prachtig zomerweer. De zon schijnt volop en meestal blijft het droog. In de Zuid-Alpen kunnen later op de dag wel enkele regen- en onweersbuien tot ontwikkeling komen. In de dalen is het vaak zomers warm en in grote steden kan het kwik oplopen tot tropische waarden.

In het begin van de nieuwe week krijgen meerdere plaatsen in de Alpen tijdelijk te maken met stevige regen- en onweersbuien. Na maandag worden drogere en warme weersomstandigheden verwacht.

Minder warm in Noorwegen en Schotland

In Noorwegen is het een stuk minder warm. In de regio rondom Oslo is veel ruimte voor de zon en worden nog zomerse waarden van 26 tot 27 graden gehaald, maar aan de westkust is het met 18 tot 22 graden wat wisselvalliger en beduidend koeler. Desondanks is het met deze weersomstandigheden prima weer om eropuit te trekken.

Ook in Schotland is het met 20 tot 25 graden goed toeven. Er is een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden en in Noord-Schotland kan het af en toe licht regenen. In de nieuwe week kunnen op meerdere plaatsen buien vallen.