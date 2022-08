De beloega die een week rondzwom in het water van de Seine bij Parijs is overleden. Reddingswerkers hebben euthanasie toegepast, omdat het dier stopte met ademen. Dat meldt persbureau Reuters op basis van lokale autoriteiten.

Het dier stopte met ademen op weg naar de kust waar het zou worden vrijgelaten. Reddingswerkers besloten daarop euthanasie uit te voeren. "Ondanks een ongekende reddingsoperatie voor de beloega moeten we met verdriet de dood van de walvisachtige aankondigen", melden autoriteiten van de Franse regio Calvados woensdagochtend.

De beloega werd vorige week gevonden in de Seine. Het dier leeft normaal gesproken in het noordpoolgebied en was daarmee zo'n 3.000 kilometer afgedwaald.

Omdat het dier vastzat tussen twee sluizen, werd het moeilijk om zijn vertrouwde voedsel te vinden. Bovendien verslechterde zijn gezondheid door het warme water van de Franse rivier.

In de nacht van dinsdag op woensdag probeerde een reddingsteam van tachtig mensen het dier uit het water te bevrijden. Na zes uur lukte dit eindelijk, maar er waren al snel zorgen om de gezondheid van het dier. De beloega werd overgeplaatst naar een zoutwatertank, maar overleed later op de dag alsnog.