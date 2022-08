Een boot met vluchtelingen is in de nacht van dinsdag op woensdag gekapseisd in de buurt van het Griekse eiland Rhodos. Griekse autoriteiten zouden ongeveer dertig personen hebben gered, enkele tientallen zijn nog vermist.

De Griekse hulpdiensten hebben daarom woensdagochtend een grote zoekactie naar de vermiste personen opgezet. Er wordt gezocht met twee boten van de kustwacht, een marineschip, een helikopter van de luchtmacht en zeker drie schepen die daar in de buurt waren, meldt de NOS.

Op de boot waren zestig tot tachtig vluchtelingen aanwezig. In totaal zijn tot nu toe 29 mensen uit de zee gered. De reddingsoperatie wordt bemoeilijkt door de stevige wind.

Volgens de Griekse kustwacht was de boot vanuit de Turkse stad Antalya op weg naar Italië. De geredde migranten zijn allemaal mannen, afkomstig uit Afghanistan, Iran en Irak.

Griekse autoriteiten zeggen momenteel een toename te zien in het aantal pogingen van migranten om via Griekenland Europa te bereiken.