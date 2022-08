Een reddingsteam van tachtig mensen is er in de nacht van dinsdag op woensdag in geslaagd om de beloega die al ruim een week vastzit in de Seine te bevrijden. Het dier is er slecht aan toe en wordt voor verzorging naar een zoutwatertank gebracht.

Ruim een week zwom de beloega in de buurt van Parijs. Het dier leeft normaal gezien in het noordpoolgebied en is daarmee zo'n 3.000 kilometer afgedwaald.

Omdat de beloega vastzat tussen twee sluizen, kon hij moeilijk zijn vertrouwde voedsel vinden. Door het warme water ging zijn gezondheid nog verder achteruit.



Na een reddingsoperatie van meer dan zes uur is het dier eindelijk bevrijd. Met een grote hangmat wisten duikers de 800 kilo zware beloega uit de Seine te vissen. Het dier wordt nu in een zoutwatertank gelegd waarin het verzorging krijgt.

Een Franse journalist filmde hoe de beloega uit het water werd gehaald.

Zorgen blijven groot

Ondanks de geslaagde bevrijding blijven de zorgen om de beloega groot. Zo kan de reddingsactie voor veel stress zorgen bij het dier. Die stress kan hem uiteindelijk zelfs fataal worden.



Om de witte dolfijn medisch te verzorgen, wordt eerst bloed afgenomen en vocht toegediend. Ook krijgt het dier dwangvoeding, omdat het de afgelopen dagen niet wilde eten. Dierenorganisatie Sea Shepherd hoopt dat het genoeg is om de beloega te laten genezen. Daarna zal hij worden vrijgelaten in zee.