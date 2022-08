Het zuiden van Frankrijk vecht opnieuw tegen de vlammen. Terwijl honderden brandweerlieden de natuurbanden onder controle proberen te krijgen, zijn duizenden inwoners en vakantiegangers uit voorzorg geëvacueerd.

Naar schatting 3000 kampeerders en inwoners uit dorpen ten noorden van Montpellier moesten uit voorzorg het gebied verlaten. De vrees is dat een brand, die daar al 700 hectare verwoestte, zich nog verder uitbreidt.



De brand woedt op een moeilijk bereikbare rotspartij. Samen met de droogte maakt dat het blussen erg lastig. De Franse brandweer schat daarom nog drie dagen nodig te hebben om het vuur onder controle te krijgen. Twee brandweerlieden raakten lichtgewond.



Ook in de Gironde, de zuidwestelijke streek rondom Bordeaux, is het weer mis. Bij Landiras ontstond dinsdag een grote brand. Die komt bovenop de gigantische brand die er afgelopen juli al woedde. Zeker 3500 mensen zijn nu uit voorzorg uit het bosrijke gebied geëvacueerd, al 1000 hectare is daar vernietigd.



De brandweer acht de situatie er door de wind en droogte 'zeer ongunstig' en verwacht minstens de hele nacht bezig te zijn met blussen. Met gevaar voor eigen leven, zo is te zien op onderstaande beelden. "Zijn weer terug in de hel", tweet de Franse brandweer die de beelden deelt.

Al met al is dit jaar al meer dan 50.000 hectare verbrand in Frankrijk. In juli had het land een recordaantal verbrande gebieden. Dat bleek uit berekeningen van het bosbrandinformatiesysteem van de Europese Commissie (EFFIS), dat sinds 2006 dergelijke statistieken bijhoudt.