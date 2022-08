De politie van Albuquerque heeft een verdachte opgespoord en opgepakt in verband met een reeks moorden op islamitische mannen in de Amerikaanse stad. De moorden houden de lokale moslimgemeenschap in hun greep.

De politie had nog niet veel informatie over de zaken naar buiten gebracht.

In de afgelopen weken zouden zeker drie Pakistaans-Amerikaanse mannen zijn vermoord. Ook een moord op een 62-jarige moslim uit Afghanistan wordt in verband gebracht met de reeks moorden. Twee slachtoffers gingen naar dezelfde moskee.

De politie was op zoek naar een grijze Volkswagen. Die lijkt ze nu te hebben opgespoord. De bestuurder is aangehouden en wordt gezien als de hoofdverdachte in de zaken.

Over het motief voor de moorden is nog niets bekendgemaakt. Later maakt de politie meer informatie bekend op een persconferentie.

De Amerikaanse president Joe Biden reageerde op Twitter ontzet op de moorden. "Ik ben boos en bedroefd door de gruwelijke moorden op vier islamitische mannen in Albuquerque. Terwijl we wachten op de uitkomsten van een volledig onderzoek, bid ik voor de families van de slachtoffers. Mijn regering staat pal achter de moslimgemeenschap."