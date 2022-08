De verdachte die de Amerikaanse politie heeft opgepakt na een reeks moorden op moslims, wordt aangeklaagd voor twee van de moorden. Dat meldt de openbaar aanklager van de stad Albuquerque. Het gaat om een 51-jarige man die volgens de politie de slachtoffers kende.

De moorden zorgden voor onrust onder de moslimgemeenschap in Albuquerque. Daar werden de afgelopen twee weken drie Pakistaans-Amerikaanse mannen doodgeschoten. De reeks moorden begon afgelopen november toen een 62-jarige moslim uit Afghanistan werd gedood.



De opgepakte verdachte wordt aangeklaagd voor twee van de moorden. De politie onderzoekt nog of de man ook kan worden aangeklaagd voor de twee andere moorden. Het precieze motief is nog onduidelijk, de politie heeft het vermoeden dat een 'persoonlijk conflict' leidde tot de dodelijke schietpartijen.

Eerder op de dag wisten agenten de auto van de verdachte op te sporen waarna de bestuurder werd aangehouden. "Het is een zware week geweest voor onze gemeenschap", reageert de politiechef van Albuquerque, Harold Medina, op de arrestatie. "Maar we hebben allemaal ingezet om deze misdaden op te lossen en een gemeenschap die het gevoel had dat ze werd aangevallen, te beschermen."

De Amerikaanse president Joe Biden reageerde op Twitter ontzet op de moorden. "Ik ben boos en bedroefd door de gruwelijke moorden op vier islamitische mannen in Albuquerque. Terwijl we wachten op de uitkomsten van een volledig onderzoek, bid ik voor de families van de slachtoffers. Mijn regering staat pal achter de moslimgemeenschap."