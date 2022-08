Bij een Russische luchtmachtbasis op het schiereiland de Krim zijn dinsdag explosies waargenomen, hebben drie ooggetuigen bevestigd aan persbureau Reuters. Het is nog niet bekend of het gaat om een ongeluk of een door Oekraïne uitgevoerde aanval.

Volgens de ooggetuigen vonden rond 15.30 uur (lokale tijd) zeker twaalf explosies plaats bij de luchtmachtbasis Saky. Een half uur later werd nog een knal waargenomen.

Oekraïne heeft nog niet gereageerd, waardoor niet duidelijk is of het om een aanval gaat. De luchtmachtbasis ligt 200 kilometer achter de Russische frontlinie in het zuiden van Oekraïne. Het is onduidelijk of Oekraïne over het materiaal beschikt om zo ver achter de linie toe te slaan.

Op beelden die rondgaan op sociale media is een zwarte rookwolk te zien. Volgens lokale autoriteiten zijn bij de explosies vijf personen gewond geraakt, onder wie een kind. De krant The Kyiv Independent spreekt van drie gewonden.

Het Russische ministerie van Defensie heeft de explosies op de luchtmachtbasis bevestigd, maar zegt dat er geen sprake is van een aanval door Oekraïne. Volgens de Russische autoriteiten gaat het om een ontploffing van luchtvaartmunitie en zijn er geen gewonden gevallen.

De Krim werd in 2014 geannexeerd door Rusland, dat het sindsdien als Russisch grondgebied ziet. Het schiereiland wordt door de VN nog erkend als Oekraïens grondgebied. Oekraïne spreekt van een Russische bezettingsmacht op de Krim.