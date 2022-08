In het zuiden van Spanje is een man veroordeeld tot een jaar cel, omdat hij zevenduizend gedroogde hammen heeft gestolen en voor 520.000 euro heeft doorverkocht. Dat schrijft de Britse krant The Guardian.

Tussen 2007 en 2013 werkte de man in een magazijn in het Spaanse Huelva. Hij was verantwoordelijk voor het aannemen van bestellingen, het droogproces en de distributie.

De Spaanse regio staat bekend om de jámon de jabugo, een soort drooggezouten ham die van zwarte - Iberische - varkens komt. Deze varkens krijgen in de laatste maanden van hun leven alleen maar eikels te eten. Jámon de jabugo is daardoor erg duur en kan gerust voor 500 euro per stuk verkocht worden. Van de zevenduizend hammen die de veroordeelde man heeft gestolen, waren zeker honderd hammen van dit type.

De vrouw van de man is veroordeeld wegens medeplichtigheid. Het echtpaar moet 529.900 euro terugbetalen aan zijn voormalige werkgever. De man was in eerste instantie veroordeeld tot zes jaar cel. De straf viel uiteindelijk lager uit, omdat het jaren duurde voordat de zaak door de rechter in behandeling werd genomen.