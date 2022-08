De beloega die al dagenlang rondzwemt in de Franse rivier de Seine wordt dinsdag overgebracht naar een zoutwatertank. De tandwalvis is ernstig verzwakt, eet niet en beweegt amper. Eenmaal in de tank kan hij verzorgd worden.

"Het is niet een kwestie van zo'n dier weglokken uit het gebied, even een prikje toedienen en een visje geven", zegt Annemarie van den Berg van SOS Dolfijn. De beloega gaat een lange, complexe behandeling tegemoet.

De beloega leeft normaal in ijswater in het noordpoolgebied, maar is daarvan zo'n 3.000 kilometer afgedwaald. Vorige week kwam hij terecht in de Seine en afgelopen zaterdag kwam hij vast te zitten tussen twee sluizen, in de buurt van Parijs. Hij heeft moeite met voedsel vinden en is daardoor sterk vermagerd.

De dierenorganisatie Sea Shepherd heeft verschillende pogingen gedaan om het dier te laten aansterken, maar zonder succes. Ook werd nog even overwogen om de sluizen te openen zodat het dier zijn weg naar Het Kanaal kon vinden, om van daaruit terug naar zijn natuurlijke leefomgeving rond Noorwegen te zwemmen. Maar het risico was dat hij dan verder richting Parijs zou gaan.

'Zoutwatertank is als een ziekenhuisbed voor de beloega'

"Vandaag is een grote dag voor de beloega en iedereen die meehelpt aan zijn redding", laat Sea Shepherd weten op Twitter. In de zoutwatertank zal de walvis "in de gaten gehouden en geholpen worden, en hopelijk kan hij genezen worden van datgene waaraan hij lijdt", aldus de dierenorganisatie. Zodra de beloega genoeg is aangesterkt, wordt hij vrijgelaten in zee.

Zo'n zoutwatertank is als een ziekenhuisbed voor de beloega, aldus Van den Berg van SOS Dolfijn. "Het dier is nu zo zwak en ziek dat hij zich niet meer kan redden in zijn natuurlijke leefgebied."

Om de beloega medisch goed te verzorgen, moet het dier eerst gehanteerd en gevangen worden. Daarna moet bloed afgenomen en vocht toegediend worden, aldus Van den Berg. Volgens haar zal het dier waarschijnlijk ook dwangvoeding krijgen, omdat het uitgedroogd is en niet wil eten.

Hoelang het duurt voordat de beloega helemaal aangesterkt is en vrijgelaten kan worden, is volgens Van den Berg moeilijk te zeggen. De dieren die SOS Dolfijn verzorgt, verblijven gemiddeld drie tot zes maanden in de opvang, maar soms ook langer. Wat de overlevingskansen van de beloega zijn, is lastig te zeggen. "Maar niets doen is geen optie meer", aldus Van den Berg.