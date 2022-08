Verschillende vooraanstaande Republikeinen en conservatieven in de Verenigde Staten hebben verontwaardigd gereageerd op de huiszoeking bij de Amerikaanse oud-president Donald Trump. De FBI viel daar binnen vanwege documenten die Trump mogelijk heeft meegenomen na zijn vertrek uit het Witte Huis.

Politicus Anthony Sabatini, lid van het Huis van Afgevaardigden van de staat Florida, wil dat "de wet wordt aangepast", schrijft hij dinsdag op Twitter. Zijn reactie is de extreemste naar aanleiding van het nieuws over de huiszoeking. Sabatini wil verder dat "alle banden met het ministerie van Justitie onmiddellijk worden verbroken".

"Ik heb genoeg gezien", schrijft Kevin McCarthy, leider van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden, in een tweet. "Het ministerie van Justitie heeft een onacceptabele staat van bewapende politisering bereikt."

McCarthy hintte op een mogelijk onderzoek van het Congres naar minister van Justitie Merrick Garland. Dat zou moeten gebeuren als Republikeinen de macht over het Huis overnemen bij de tussentijdse verkiezingen. "Procureur-generaal Garland, bewaar uw documenten en maak uw agenda leeg", schrijft hij.

Ook buiten de politiek reageren bekende rechtse figuren. Op Fox News beschreef presentator Jesse Watters de doorzoeking van het huis van Trump als "krankzinnig". Ook riep hij op FBI-directeur Christopher Wray te ontslaan omdat hij "corrupt" is.

"Voor het eerst in meer dan 150 jaar is er plotseling een zeer reëel risico op gewelddadige politieke instabiliteit in dit land", schreef Joel Pollak, hoofdredacteur van het rechtse medium Breitbart News, op Twitter.

Trump zou belangrijke documenten verscheurd hebben

FBI-agenten doorzochten de woning van Trump in de Amerikaanse staat Florida, bleek in de nacht van maandag op dinsdag. De inval zou te maken hebben met documenten die Trump meenam nadat hij uit het Witte Huis was vertrokken, zeggen anonieme bronnen tegen The New York Times. Het zou gaan om vijftien dozen met onder meer vertrouwelijke documenten.

Ook schrijft The New York Times dat Trump erom bekend stond officiële documenten te verscheuren terwijl die eigenlijk naar het overheidsarchief moesten.

De oud-president vertraagde maandenlang het overhandigen van de dozen aan het overheidsarchief. Hij deed dat pas toen met actie werd gedreigd. De FBI zou met de huiszoeking willen controleren of Trump wel echt alle dozen heeft ingeleverd.