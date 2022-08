De moslimgemeenschap in de Amerikaanse stad Albuquerque leeft in grote angst na een reeks moorden op islamitische mannen. In de afgelopen weken zijn drie Pakistaans-Amerikaanse mannen vermoord. De politie onderzoekt nu of er een verband bestaat tussen die moorden en de moord op een 62-jarige moslim uit Afghanistan in november.

De politie heeft nog niet veel informatie over de zaken naar buiten gebracht. Wel is bekend dat twee van de mannen naar dezelfde moskee gingen. De inwoners van de stad in de staat New Mexico zijn gevraagd uit te kijken naar een grijze Volkswagen. Voor de tip die naar de arrestatie leidt, is 20.000 dollar (21.600 euro) beschikbaar gemaakt.

Over het motief voor de moorden is nog niets bekendgemaakt. Op Twitter reageert de Amerikaanse president Joe Biden met ontzetting op de moorden. "Ik ben boos en bedroefd door de gruwelijke moorden op vier islamitische mannen in Albuquerque. Terwijl we wachten op de uitkomsten van een volledig onderzoek, bid ik voor de families van de slachtoffers. Mijn regering staat pal achter de moslimgemeenschap."

Aneela Abad, algemeen secretaris van het Islamic Center of New Mexico, zegt dat de moslimgemeenschap wankelt door de moorden. Het verdriet wordt verergerd door verwarring en angst voor wat nog zou kunnen gebeuren, zegt ze.

"We zijn zeer geschokt en proberen nog steeds te begrijpen wat er is gebeurd, hoe het is gebeurd en waarom."

Sommige moslims gaan niet meer naar buiten tenzij het absoluut noodzakelijk is, vertelt ze. En studenten vragen zich af of het voor hen veilig is om in de stad te blijven. Het centrum heeft de beveiliging opgevoerd.