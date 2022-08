Onderzoekers zoeken duizenden proefpersonen in Europa en de VS om na 20 jaar

weer een nieuw vaccin tegen de ziekte van Lyme te testen. Ook in Nederland worden mensen gezocht die een grote kans hebben de ziekte op te lopen, meldt de NOS.

Kleinere proeven met het vaccin zijn zonder problemen verlopen en hadden volgens de producenten Pfizer en Valneva belovende resultaten. In 2002 werd al een vaccin toegelaten tot de Amerikaanse markt, maar dat verdween weer uit de handel na klachten over bijwerkingen.

De ziekte van Lyme wordt overgebracht door teken die besmet zijn met een schadelijke bacterie. Van de 1,5 miljoen mensen die jaarlijks in ons land worden gebeten, lopen volgens het RIVM 27.000 die ziekte op. Zo'n 1500 van hen houden langdurige klachten aan gewrichten, hart of zenuwstelsel.