Noodweer en hevige overstromingen hebben in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel aan zeker acht mensen het leven gekost. Ook worden er volgens de autoriteiten nog zeker zeven mensen vermist en raakten negen mensen gewond.

In delen van de hoofdstad en de omliggende provincie viel maandagavond meer dan 100 millimeter neerslag per uur. Inwoners delen op sociale media video's van volgelopen straten en metrostations.

Het gaat om de hevigste regenval in het land in tachtig jaar tijd. Volgens lokale media overleden drie bewoners van een souterrain dat door overstromingen volliep. Een van hen was een tiener.

De meteorologische dienst van het land verwacht dat de hevige regen nog tot in elk geval woensdag aanhoudt. Dinsdag blijven veel wegen en tunnels uit veiligheidsoverwegingen dicht.