Agenten van de FBI hebben de woning van Donald Trump in de Amerikaanse staat Florida doorzocht. Dat schrijft de voormalige president op zijn eigen sociale netwerk Truth Social.

De inval zou te maken hebben met documenten die Trump heeft meegenomen nadat hij uit het Witte Huis vertrok, zeggen anonieme bronnen tegen The New York Times. Het zou gaan om vijftien dozen met onder meer vertrouwelijke documenten. Ook schrijft The New York Times dat Trump erom bekend stond officiële documenten die eigenlijk naar het overheidsarchief moesten, te verscheuren.

Trump vertraagde maandenlang het teruggeven van de dozen aan het Nationaal Archief. Hij deed dat pas toen met actie werd gedreigd. De FBI zou met de huiszoeking willen controleren of Trump wel echt alle dozen heeft ingeleverd.

In een verklaring gaat Trump niet in op de aanleiding voor de inval. "Mijn prachtige huis, Mar-a-Lago in Palm Beach, wordt op dit moment belegerd, overvallen en bezet door een grote groep FBI-agenten", meldde de oud-president in zijn bericht op Truth Social. "Nadat ik heb meegewerkt met de relevante overheidsorganisaties, was deze onaangekondigde inval in mijn huis niet nodig of gepast." Volgens Trump hebben de FBI-agenten ook zijn kluis doorzocht.

Het ministerie van Justitie wil volgens persbureau Bloomberg geen commentaar geven op de verklaring van Trump.

In zijn verklaring beschuldigt de 76-jarige Amerikaan de "radicaal-linkse Democraten" ervan hem te willen weerhouden zich kandidaat te stellen voor de presidentsverkiezingen van 2024.