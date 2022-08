Agenten van de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI hebben het huis van oud-president Donald Trump doorzocht. Dat schrijft de voormalige Amerikaanse president in een verklaring. "Mijn prachtige huis, Mar-a-lago in Palm Beach, wordt op dit moment belegerd, overvallen en bezet door een grote groep FBI-agenten"

Trump deelde de verklaring op zijn eigen sociale netwerk Truth Social. "Deze onaangekondigde inval in mijn huis is onnodig en ongepast", reageert Trump op de huiszoeking van de FBI in zijn woning in Palm Beach in de staat Florida. De agenten zouden daarbij ook zijn kluis hebben doorzocht.

"Nadat ik heb meegewerkt met de relevante overheidsorganisaties was deze onaangekondigde inval in mijn huis niet nodig of gepast", aldus Trump. Hij beschuldigt de "de radicaal-linkse Democraten" ervan hem koste wat kost ervan te willen weerhouden zich te kandideren voor de presidentsverkiezingen van 2024. Ook zou de inval de Democraten volgens Trump moeten helpen bij de tussentijdse verkiezingen voor het Huis en de Senaat in november.