Deze zomer zijn er meer ongelukken onder wandelaars in de Europese bergen dan de jaren ervoor. Dat ziet de Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging (NKBV). Een nieuwe groep onervaren wandelaars klimt steeds vaker de bergen op, merkt directeur Robin Baks.

"In coronatijd is wandelen in Nederland enorm populair geworden, vooral onder jongeren tussen 21 en 30 jaar. Deze relatief onervaren wandelaars merken nu dat het terrein in de bergen een stuk minder vergevingsgezind is dan als je in Nederland over een boomwortel struikelt", zegt hij.

Exacte aantallen heeft de vereniging nog niet. Aan het eind van de zomer wordt de balans opgemaakt. Dat gebeurt in samenwerking met Duitse, Zwitserse en Oostenrijkse wandelclubs.

In het Oostenrijkse Tirol overleed maandag een 51-jarige Nederlander na een val van 80 meter van een berg. Een 41-jarige Nederlander kwam een paar dagen eerder om het leven door een val tijdens een bergwandeling in Zwitserland. In juli overleed een 52-jarige vrouw in de bergen van Noorwegen na een val.

Een Nederlands echtpaar overleed zaterdag tijdens een wandeling in een rotsachtig gebied in de Franse regio Ardèche. De vrouw van 66 zou onwel zijn geworden door de hitte en een hersenbloeding hebben gehad. Haar 72-jarige man wilde hulp halen, maar kwam ten val en kreeg een hartstilstand.

Jongeren gaan vaak zonder juiste uitrusting de bergen in

Een derde van de dodelijke ongevallen in de bergen overkomt senioren, aldus Baks. "Dat zijn vaak mensen met hart- en vaatziekten en zij hebben een slechtere conditie. Boven op een berg is door de hoogte minder zuurstof en is het vaak ook warmer, waardoor mensen onwel kunnen worden. Al die omstandigheden leiden ook tot een verminderde concentratie, waardoor een misstap op de berg zo gemaakt is."

Onder jongere wandelaars is het aantal dodelijk ongelukken beperkt, maar zij moeten wel vaker gered worden, ziet Baks. "Ze gaan zonder de juiste uitrusting naar boven of onderschatten de duur van de klim. Ook verdwalen jongeren vaker of worden ze overvallen door het weer. Op warme dagen kan het weer in de bergen zomaar omslaan naar onweer."