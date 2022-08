Een twintigjarige man uit Nederland is zwaargewond geraakt bij een duik in een leeg zwembad in de Griekse badplaats Chersonissos. Volgens Griekse media was de Nederlander dronken en had hij daardoor niet door dat het zwembad leeg was.

Het incident vond zaterdag plaats in een hotel op het Griekse eiland Kreta. Chersonissos trekt ieder jaar veel toeristen.

De man is met verwondingen aan zijn hoofd en handen meegenomen door ambulancemedewerkers. Het is niet duidelijk hoe het nu met hem gaat.