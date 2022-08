Het Chinese leger heeft maandag de militaire oefeningen rond Taiwan voortgezet, laat Peking weten. De oefeningen begonnen donderdag als een reactie op het bezoek van de Amerikaanse toppolitica Nancy Pelosi aan het eiland.

Het is niet duidelijk wanneer de oefeningen klaar zijn. De verwachting was dat ze zondag ten einde zouden komen. Het leger oefent maandag met onderzeebootbestrijding en aanvallen op zee.

Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Defensie omschrijft de manoeuvres maandag als een "noodzakelijke waarschuwing" aan de Verenigde Staten en Taiwan. Hij spreekt over een "gepaste" reactie op hun "provocaties".

Taiwanese leger opgedragen om zich gevechtsklaar te maken

Dit weekend liepen de spanningen tussen Taiwan en China op nadat China ballistische raketten afvuurde. Ook betraden Chinese oorlogsschepen en straaljagers meerdere dagen kortstondig het Taiwanese luchtruim en wateren rondom het eiland.

Taiwan heeft in reactie op de Chinese militaire oefeningen het leger opgedragen om zichzelf gevechtsklaar te maken. "Wij vragen niet om oorlog, maar China provoceert ons met zijn recente militaire activiteiten", schreef het ministerie van Defensie in een verklaring. Taiwan activeerde ook zijn luchtverdedigingssystemen en stuurde meerdere militaire schepen om de zogeheten 'middenlijn' in de Straat van Taiwan te bewaken.

Pelosi, de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, was vorige week in Taiwan. Daarmee heeft de VS volgens de Chinese overheid "bewust" spanningen gecreëerd. China beschouwt de eilandstaat als een afvallige provincie.

De Taiwanese premier Su Tseng-chang stelt dat China "op barbaarse wijze" het leger gebruikt om de vrede in de Straat van Taiwan te verstoren. De oefeningen zijn ook veroordeeld door de VS.