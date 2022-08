Er is een vierde lichaam gevonden in het Amerikaanse Lake Mead, vlakbij Las Vegas. Het meer droogt door de waterschaarste en klimaatverandering langzaam op. Dit is de vierde keer in een vier maanden tijd dat er menselijke resten in het meer worden gevonden. Dat meldt CNN in de nacht van zondag op maandag.

Onderzoek moet aantonen of de doodsoorzaak kan worden vastgesteld en of het nog mogelijk is om de identiteit te achterhalen. Mogelijk zijn deze mensen al decennia geleden om het leven gekomen, daardoor is identificeren lastig.

Eind juli werd ook een lichaam uit het meer gehaald. Op 1 mei werden menselijke resten aangetroffen in een aangespoeld vat. Deze persoon is waarschijnlijk in de jaren zeventig of tachtig vermoord. Op 7 mei werd opnieuw een lichaam gevonden.

De politie meldde toen al dat het dalende waterpeil mogelijk tot de ontdekking van meer lichamen zou kunnen leiden. Geen van de gevonden lichamen zijn tot nu toe geïdentificeerd.

Lake Mead is een waterreservoir dat aan de rivier de Colorado ligt. Sinds de aanleg van het meer stond het water nog niet zo laag als nu. In de afgelopen twintig jaar is het waterniveau met meer dan 70 procent gedaald. Het water is nu zo ver gedaald, dat autoriteiten voor het eerst hebben gewaarschuwd voor tekorten.