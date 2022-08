De Amerikaanse Senaat heeft zondag ingestemd met een gigantisch pakket maatregelen ter waarde van 430 miljard dollar (ruim 422 miljard euro). Dat geld wordt de komende jaren vooral in klimaatmaatregelen gestoken. Ook worden medicijnen goedkoper en komen er belastingvoordelen voor bedrijven met klimaatvriendelijke initiatieven.

De wet heet officieel de Inflation Reduction Act (wet om inflatie te beperken). De VS gaat het geld onder meer gebruiken om de CO2-uitstoot voor 2030 met 40 procent te verminderen. Daarnaast gaan Amerikanen minder betalen voor benodigde medicijnen en energie.

Ook kunnen Amerikanen subsidie aanvragen voor de aanschaf van zonnepanelen en warmtepompen. Bedrijven die investeren in schone energie en andere klimaatvriendelijke initiatieven, kunnen rekenen op belastingvoordelen.

Na twee dagen van debatteren kwamen de senatoren zondag eindelijk tot een stemming. Het werd vijftig tegen vijftig in de honderdkoppige Senaat, maar de stem van vicepresident Kamala Harris gaf de doorslag.

"Met dit pakket zetten we een historische stap voor het Amerikaanse volk. Het is tijd om vooruit te kijken naar de toekomst, en dat doen we met deze beslissing", zei Chuck Schumer, de leider van de Democratische fractie in de Senaat.

Het wetsvoorstel moet nog een keer langs het Huis van Afgevaardigden, maar dat is een formaliteit. De Democraten hebben daar een meerderheid en zullen vrijdag instemmen met het door hun partij ingediende voorstel.

Dat de wet door de Senaat heen is gekomen, is een grote overwinning voor de Democraten en president Joe Biden met de tussentijdse verkiezingen voor de deur. De Democraten dreigen in november namelijk hun meerderheid in het Huis van Afgevaardigden kwijt te raken.