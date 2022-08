Zowel Israël als de Palestijnen zijn akkoord gegaan met een wapenstilstand in de Gazastrook. Beide partijen zijn sinds zondagavond 21.00 uur (Nederlandse tijd) gestopt met schieten en bombarderen.

Eerder op de dag meldden Egyptische bemiddelaars al dat ze Israël bereid hadden gevonden tot een staakt-het-vuren in de Gazastrook. Een bevestiging van de Palestijnse kant bleef in eerste instantie uit.

Inmiddels heeft Islamitische Jihad, een Palestijnse groep die vecht tegen Israël, bevestigd ook de wapens neer te leggen. Gaza wordt geregeerd door Hamas, maar Islamistische Jihad heeft er ook een grote aanwezigheid.

Israël voert sinds vrijdag luchtaanvallen uit op doelen in de Gazastrook. Met de vijf slachtoffers van vandaag zou het dodental op 41 zijn gekomen. Daarbij zijn zeker 15 kinderen volgens het ministerie, dat ook 311 gewonden meldt. Vanuit de Gazastrook beschieten leden van Islamitische Jihad op hun beurt Israëlisch grondgebied met raketten.

Verdere details over het akkoord zijn nog niet officieel bekendgemaakt. Islamitische Jihad zegt dat Egypte zich zal inzetten voor de vrijlating van twee onlangs gevangen genomen leden van de groep, onder wie commandant Bassem Al Saadi. Na hun arrestaties escaleerde het conflict deze week.

Egypte bemiddelt vaker wanneer de spanningen tussen Israël en de Palestijnen in de Gazastrook oplaaien. Het land is ook medeplichtig aan de totale isolatie van de bevolking van de strook door over het algemeen de grens van ruim 10 kilometer tussen Egypte en de strook dicht te houden.