Een negentienjarige Nederlander is tijdens een wandeling op vakantie in Italië plotseling overleden. Dat melden plaatselijke media in de regio Umbrië, in het centrum van Italië.

Disclaimer: De archieffoto bij dit artikel is niet van de jongeman.

Volgens de politie zijn er geen sporen van geweld aangetroffen. De onderzoekers gaan er vooralsnog van uit dat het overlijden een medische oorzaak heeft. Mogelijk heeft de hitte een rol gespeeld.

Het AD meldt dat het gaat het om een jongen uit het Brabantse Oss. Hij zakte tijdens een wandeling in elkaar en werd korte tijd later door een voorbijganger gevonden.

De jongeman was op de terugweg vanuit het dorp Castelvecchio na een bezoek aan een boerderij waar hij eerder vakanties had doorgebracht. Hij kwam met zijn ouders en broer vaker tijdens de zomervakantie naar de streek.

"Het is alsof een van ons is overleden", zegt burgemeester Massimo Messi. "Hij had hier vrienden en velen kenden hem."