Het slepende conflict tussen Israël en de Palestijnen laaide deze week voor de zoveelste keer op. Het Israëlische leger bombardeerde doelwitten in de Gazastrook, Palestijnse militanten reageerden met raketaanvallen op Jeruzalem. Wat is er dit keer aan de hand?

Israël arresteerde dinsdag een hooggeplaatste commandant van een jihadistische groep. Het gaat om Bassem Al Saadi, een van de politieke leiders van de groep Islamitische Jihad.

Islamitische Jihad is na Hamas de grootste Palestijnse groep militanten in Israël. De groep opereert vooral vanuit de zuidwestelijke gelegen Gazastrook, maar heeft ook aanhangers op de Westelijke Jordaanoever.

Al Saadi werd gearresteerd in Jenin, een stad in het noorden van de Westelijke Jordaanoever. Bij die actie werd een zeventienjarige Palestijn doodgeschoten door Israëlische militairen. Islamitische Jihad liet weten dat de jongen onderdeel was van de groep en zijn dood te zullen wreken.

Kaart van Israël, met daarop Gaza, Jeruzalem en de Westelijke Jordaanoever Kaart van Israël, met daarop Gaza, Jeruzalem en de Westelijke Jordaanoever Foto: Bart-Jan Dekker

Israël sloot na de arrestatie de grensposten rond de Gazastrook uit vrees voor wraakacties. Daardoor zitten de ongeveer twee miljoen inwoners al dagenlang opgesloten in het gebied. Duizenden Palestijnen hebben een vergunning om buiten de Gazastrook te werken, maar ook zij worden tegengehouden.

Het Israëlische leger hield de afgelopen weken al bijna dagelijks zoekacties op de Westelijke Jordaanoever. Isräelische militairen jaagden in het gebied op leden van Islamitische Jihad. Ook doorzochten ze huizen van Palestijnen.

Tientallen mensen werden opgepakt. Ze werden ervan beschuldigd banden te hebben met de jihadisten of mogelijk zelf de wapens op te willen pakken.

Vrijdag ging het Israëlische leger over tot het bombarderen van verschillende doelwitten in de afgesloten Gazastrook. In een verklaring liet het leger weten dat leden van Islamitische Jihad het doelwit waren. Zij zouden een "directe bedreiging" vormen en bezig zijn met het beramen van aanslagen en andere aanvallen op Israël.

Het Israëlische leger zei twee hoge commandanten en meerdere leden van Islamitische Jihad te hebben gedood. Volgens de Palestijnse autoriteiten zijn er zeker 31 Palestijnen omgekomen, onder wie ook burgers. Daarnaast raakten meer dan 250 mensen gewond.

44 Gaza decor van luchtaanvallen na spanningen met Israël

Als reactie bestookten Islamitische Jihad Jeruzalem met honderden raketten. Die werden grotendeels onderschept door de Iron Dome, het Israëlische verdedigingssysteem tegen raketaanvallen.

Beide partijen wisselen sindsdien raketaanvallen uit. Hamas, dat beschikt over veel meer raketten en andere wapens dan Islamitische Jihad, houdt zich nog afzijdig in het conflict. Mocht Hamas eveneens raketten afvuren op Israël, zou dat een verdere escalatie betekenen. Dat wil de groep op dit moment nog vermijden.

Palestijnse militanten vuren vanuit Gaza raketten af op Israël. Palestijnse militanten vuren vanuit Gaza raketten af op Israël. Foto: Getty Images

Een bemiddelingspoging van Egypte lijkt te leiden tot een wapenstilstand zondagavond. Egyptische onderhandelaars zeggen met Israël overeen gekomen te zijn dat de wapenstilstand om 21.00 uur (Nederlandse tijd) ingaat.

De Palestijnse kant bevestigde dat niet aan Egypte. Een Palestijnse functionaris sprak later van 19.00 uur als starttijd voor het staakt-het-vuren.

Hoe lang de wapenstilstand zal standhouden, is onbekend. Beide partijen hebben aangegeven te stoppen met schieten als de ander dat ook doet.

Israël heeft aangegeven de militaire doelen te hebben bereikt. Islamitische Jihad lijkt weinig te kunnen uitrichten nu enkele van hun leiders zijn gedood, zeker zonder steun van Hamas.