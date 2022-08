Bij nieuwe Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn zondag vijf doden gevallen, meldt het Palestijnse ministerie van Gezondheid. Egyptische bemiddelaars zeggen dat er vanaf zondagavond een wapenstilstand is afgesproken tussen Israël en de Palestijnen. Het is onduidelijk hoe laat het staakt-het-vuren precies ingaat.

Israël voert sinds vrijdag luchtaanvallen uit op doelen in de Gazastrook. Met de vijf slachtoffers van vandaag zou het dodental op 41 zijn gekomen. Daarbij zijn zeker 15 kinderen volgens het ministerie, dat ook 311 gewonden meldt.

Onderhandelingen tussen Israël en Palestijnen over een wapenstilstand die zondagavond in zou moeten gaan, zijn nog gaande. Egypte treedt bij die onderhandelingen op als bemiddelaar.

De Egyptische onderhandelaren zeggen met Israël overeen gekomen te zijn dat de wapenstilstand om 21.00 uur (Nederlandse tijd) ingaat. De Palestijnse kant heeft dat nog niet bevestigd aan Egypte. Een Palestijnse functionaris sprak later van 19.00 uur als starttijd voor het staakt-het-vuren.

Egypte bemiddelt vaker wanneer de spanningen tussen Israël en de Palestijnen in de Gazastrook oplaaien. Het land is ook medeverantwoordelijk voor de totale isolatie van de bevolking van Gaza door de grens van ruim 10 kilometer tussen Egypte en de strook dicht te houden.

Conflict laait opnieuw op

Het slepende conflict tussen Israël en de Palestijnse Gebieden laaide de laatste tijd opnieuw op. Het Israëlische leger voerde vrijdag luchtaanvallen uit op Palestijnse doelwitten in Gaza, nadat het eerder grensposten om het gebied heen had gesloten.

Naar eigen zeggen schiet Israël op leden van de groep Islamitische Jihad. Die zouden eerder een serie aanslagen hebben gepleegd. Een politieke leider van de groep werd eerder deze week gearresteerd op de Westelijke Jordaanover.

Als reactie op de luchtaanvallen bestookten de Palestijnen Jeruzalem met raketten. Die werden grotendeels onderschept door de Iron Dome, het Israëlische verdedigingssysteem tegen raketaanvallen.