Aydin C. riskeert een levenslange celstraf in Canada. De 44-jarige Nederlander werd zaterdag schuldig bevonden aan het bezit van kinderporno en het digitale stalken, lastigvallen en afpersen van Amanda Todd. Het meisje maakte in 2012 op vijftienjarige leeftijd een einde aan haar leven nadat ze drie jaar online was lastiggevallen door C.

C. is vijf keer schuldig bevonden en krijgt voor iedere misdaad een straf. De rechtbank acht onder meer bewezen dat hij Todd heeft afgeperst met seksueel beeldmateriaal (sextorion). In Canada is de maximumstraf voor sextortion levenslang. C. riskeert minimaal vier jaar gevangenisstraf. Het lastigvallen van Todd kan hem nog eens tussen de één en veertien jaar celstraf opleveren.

De zaak van Todd werd in 2012 wereldnieuws doordat zij haar wanhoop uitsprak op YouTube. De tiener vertelde haar verhaal met behulp van kaarten met teksten erop. Daarop valt te lezen dat ze jarenlang werd gechanteerd met een foto van haar borsten. Twee jaar later werd C. in Nederland opgepakt als verdachte in de zaak.

In 2018 werd C. in Nederland veroordeeld tot 10 jaar en 243 dagen cel voor digitale stalking en afpersing van 33 personen. Dat was de hoogst mogelijke straf die hij kon krijgen. Onder zijn slachtoffers waren tientallen minderjarige meisjes. De jongste meisjes waren pas negen jaar toen C. met ze begon te praten.

In december 2020 werd C. uitgeleverd aan Canada. Ongeveer twee maanden geleden begon het proces tegen hem bij het Hooggerechtshof in New Westminster, een voorstad van het Canadese Vancouver.

De advocaat van C., de aanklager en de rechter komen op 12 augustus bijeen om een datum voor de zitting over de straf te bepalen. Meestal duurt het een aantal weken voordat de straf wordt bepaald. Als onderdeel van de uitlevering van C. is afgesproken dat hij zijn straf in Nederland mag uitzitten.