Bij een brand in een oliereservoir in de Cubaanse stad Matanzas zijn 121 personen gewond geraakt, van wie er volgens de autoriteiten vijf in kritieke toestand verkeren. Zeventien brandweerlieden raakten vermist, meldt persbureau AP. De brand ontstond vrijdagavond na een blikseminslag in een enorme olietank. Het vuur sloeg later over naar een tweede tank.

De brandweer probeert de zes ongeschonden megatanks nat te houden om te voorkomen dat de brand zich uitbreidt, zei brandweerchef Roberto de la Torre. Militaire helikopters gooien water op de brand.

Uit de olieopslagplaats verspreidt een grote zwarte rookpluim zich in westelijke richting naar Havana, dat meer dan 100 kilometer verder ligt. Uit de nabijgelegen wijk Dubrocq zijn rond achthonderd mensen geëvacueerd, zeiden de autoriteiten.

72 Grote brand in olietanks Cubaanse havenstad Matanzas

Volgens het Cubaanse bestuur probeerden de vermiste brandweerlieden "in het dichtstbijzijnde gebied te voorkomen dat het vuur zich uitbreidde". De eerste hulpvluchten uit Mexico en Venezuela worden zaterdagavond (lokale tijd) verwacht op de luchthaven van Matanzas.

Buitenlandse hulp

De Cubaanse president Miguel Díaz-Canel bedankte naast Mexico en Venezuela ook Rusland, Nicaragua, Argentinië en Chili voor de hulp die zij hebben aangeboden. Hij zweeg over de Amerikaanse regering die technische hulp heeft aangeboden bij het blussen van de brand.

De brand komt op een moment dat Cuba kampt met een brandstoftekort. Er is niet gezegd hoeveel olie er in vlammen is opgegaan of nog in brand kan vliegen. De olie in de acht reusachtige tanks is bestemd voor de opwekking van stroom in elektriciteitscentrales.