Zeker 29 Palestijnen, onder wie 6 kinderen, zijn sinds vrijdag omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza, meldt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Meer dan 250 mensen raakten gewond.

Israël begon vrijdag met bombardementen op Gaza, en ging daar zaterdag mee door. Daarbij zijn wapendepots in woonwijken geraakt en een aantal huizen verwoest, zegt het Israëlische leger. Vanuit Gaza vuurde de militante Islamitische Jihad honderden raketten af op Israël, tot in de tweede stad Tel Aviv. Voor zover bekend, zijn er aan Israëlische zijde geen slachtoffers gevallen.

Hamas, de islamitische groepering die Gaza controleert, geeft Israël de schuld van de doden door een bombardement in de buurt van het vluchtelingenkamp Jabalaya. Dat is het grootste vluchtelingenkamp van Gaza in het noorden van de Gazastrook. Het Israëlische leger stelt dat de explosie werd veroorzaakt door een mislukte raketlancering van de Islamitische Jihad. Dat zou te zien zijn op een video, maar persbureau Reuters kon de beelden niet verifiëren.

Kort voor de aanval van vrijdag stopte Israël een gepland brandstoftransport naar Gaza. Daardoor ligt de enige elektriciteitscentrale van de stad stil. De elektriciteitsvoorziening is er teruggedraaid tot circa acht uur per dag. Vanuit de gezondheidszorg wordt gevreesd dat ziekenhuizen binnen enkele dagen de ernstige gevolgen ervaren.

Buurland Egypte zegt dat het intensieve besprekingen voert om de situatie tot rust te brengen. Een hoge Egyptische inlichtingendelegatie arriveerde zaterdag in Israël en wil in Gaza gaan bemiddelen.

Conflict begon met Israëlische verrassingsaanval op vrijdag

Het conflict, dat een einde bracht aan ruim een jaar van relatieve rust rond Gaza, begon toen Israël op vrijdag een verrassingsaanval lanceerde. Daarbij werd een hooggeplaatste commandant van de Islamitische Jihad gedood. Ook werd een reeks - volgens Israël militaire - doelen geraakt. De Jihad bevestigde in de nacht van zaterdag op zondag dat nog een hooggeplaatste leidinggevende is gedood bij de luchtaanval, meldt Reuters.

De Verenigde Staten vinden dat Israël het recht heeft om zich te verdedigen, zei het ministerie van Buitenlandse Zaken zaterdag. Washington dringt er volgens Reuters bij alle partijen op aan om verdere escalatie te voorkomen. De VS houdt contact met Israëlische functionarissen en anderen in de regio om te voorkomen dat de situatie verder escaleert, zei een woordvoerder van het ministerie tegen Reuters.

De VN-Veiligheidsraad komt maandag achter gesloten deuren bijeen om de luchtaanvallen op de Gazastrook te bespreken. De Verenigde Arabische Emiraten, Ierland, Frankrijk, Noorwegen en China hadden hiertoe een verzoek ingediend.