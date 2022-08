Een Canadese jury heeft de Nederlander Aydin C. zaterdagmiddag (lokale tijd) schuldig bevonden aan het online afpersen van de Canadese Amanda Todd. Het destijds 15-jarige meisje maakte in 2012 een einde aan haar leven als gevolg van zogeheten sextortion (afpersing met seksueel getint beeldmateriaal).

Een door haar op YouTube gepost filmpje waarin ze haar wanhoop uitsprak, maakte haar zaak wereldnieuws.

In die video vertelt Todd haar verhaal met behulp van kaarten met teksten erop. Daarop valt te lezen dat ze jarenlang werd gechanteerd met een foto van haar borsten. Die maakte een man van haar toen ze aan het webcammen waren. Mede door die foto werd ze jarenlang gepest en mishandeld door klasgenoten.

De video werd na de zelfdoding van Todd in oktober 2012 heel vaak gedeeld. De wereld reageerde geschokt. Todd werd al snel het gezicht van sextortion, een chantagevorm waarbij een afperser dreigt iemands naaktbeelden online te zetten.

Volgens de aanklagers in Canada was C. degene die Todd online lastig viel. Hij is in 2018 in Nederland al veroordeeld voor digitale stalking en afpersing van 33 personen. Dat leverde hem tien jaar en 243 dagen cel op, de hoogst mogelijke straf die hij kon krijgen.

In Canada werd C. verdacht van onder meer afpersing van Todd, maar hij staat niet terecht voor haar dood. Volgens de Canadese aanklagers gebruikte hij maar liefst 22 verschillende accounts op meerdere socialemediaplatforms. Daarmee viel hij Todd zo'n drie jaar lang lastig. C. heeft volgehouden onschuldig te zijn.

De uitspraak werd bijgewoond door de moeder van Amanda Todd. Ze reageerde luidruchtig op elke schuldigverklaring van het ten laste gelegde in het vonnis.