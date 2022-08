In het Verenigd Koninkrijk is zaterdag de twaalfjarige Archie overleden nadat zijn behandeling werd stopgezet, ondanks verwoede pogingen van zijn ouders om dit tegen te houden. Medici wilden de behandeling van de jongen al langer staken omdat zijn kans op herstel "nihil" was, maar zijn ouders wisten via rechtszaken zijn leven te rekken. Vrijdag gaven zij hun strijd op.

Archie lag sinds april al in een coma. Volgens zijn ouders deed hij mee aan een online-uitdaging, waarbij deelnemers opzettelijk proberen bewusteloos te raken.

Het kind was hersendood verklaard. Het ziekenhuis wilde daarom in het belang van het kind de behandeling staken, omdat Archie geen vooruitgang zou boeken. Toen zijn ouders daarover werden geïnformeerd, startten zij een rechtszaak om dat te voorkomen. Daardoor werd de behandeling van het kind ineens wereldnieuws.

Rechters oordeelden dat het in het belang van het kind was om de behandeling te staken, omdat de opgelopen hersenschade "onherstelbaar" was. Ook een hoger beroep van de ouders liep uit op niets.

De ouders konden nog naar het Hooggerechtshof stappen, maar zouden daar vanaf hebben gezien. Daarop werd de behandeling van Archie zaterdag rond 11.00 uur (Nederlandse tijd) stopgezet. Twee uur later werd het kind officieel doodverklaard.

Moeder Hollie Dance zei na zijn overlijden dat haar kind "tot het uiterste heeft gevochten" en dat ze trots is zijn moeder te zijn.