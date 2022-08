Een Franse wetenschapper heeft zijn excuses aangeboden nadat hij een foto op Twitter plaatste die, zo beweerde hij, door de James Webb-telescoop was gemaakt. De wetenschapper zei dat het een foto was van een ster, maar het bleek om een plakje chorizo te gaan.

Étienne Klein, een wereldberoemde wetenschapper en directeur van het Franse atoomcommissariaat CEA, deelde de foto van de chorizo afgelopen week.

"Een foto van Proxima Centauri, een ster die het dichtst bij de zon staat, zo'n 4.2 lichtjaren van ons vandaan. Deze foto is gemaakt door de James Webb-telescoop. Deze details... Elke dag wordt een nieuwe wereld ontdekt", schreef de wetenschapper aan zijn 91.000 volgers.

Niks bleek minder waar, maar inmiddels hadden zijn duizenden volgers de Tweet overgenomen of hierop gereageerd. Klein zei later in een paar opvolgende berichten dat het niet een ster, maar een plakje Spaanse worst was. "Zodra het cocktail hour is lijkt cognitieve bias (systematische denkfouten die mensen maken bij het vormen van een oordeel) prima zijn slag te kunnen slaan... Pas daar op. Volgens de hedendaagse kosmologie bestaat alleen op aarde een object dat is gerelateerd aan Spaanse charcuterie", grapte de wetenschapper.

Maar niet al zijn volgers konden hierom lachen. Na meerdere boze berichten schreef Klein: "Gezien de opmerkingen die ik krijg, voel ik me verplicht om te specificeren dat deze tweet met de vermeende foto van Proxima Centauri een grap was." Later bood hij ook nog zijn excuses aan, en legde hij uit dat hij wilde waarschuwen voor de manier waarop mensen dingen soms meteen geloven.