Bij een ongeluk met een Poolse bus in het noorden van Kroatië zijn zaterdag zeker twaalf mensen omgekomen. Het ongeluk gebeurde bij Breznicki Hum, op 60 kilometer van hoofdstad Zagreb. 43 anderen raakten gewond, waarvan achttien in kritieke toestand verkeren.

Volgens het Kroatische ministerie van Binnenlandse Zaken hebben alle slachtoffers de Poolse nationaliteit.

Het voertuig was op weg naar Zagreb. De passagiers waren pelgrims die onderweg waren naar Medjugorje, een rooms-katholiek bedevaartsoord in het zuiden van Bosnië en Herzegovina.

De bus raakte uit koers en kwam in een goot naast de weg terecht, volgens het ministerie. Reddingswerkers van de politie en brandweer en medisch personeel zijn ter plekke om de inzittenden te helpen.

Correctie: in een eerdere versie van dit bericht stond dat Medjugorje een rooms-katholieke tempel is, maar dat is niet correct. Het bericht is aangepast.