Een Nederlands echtpaar is overleden tijdens een wandeling in een rotsachtig gebied in Zuid-Frankrijk. Dat melden Franse lokale media donderdag. Het stel was twee dagen geleden aangekomen in het gebied bij het plaatsje Rosières in de regio Ardèche.

Volgens lokale media werd de 66-jarige vrouw tijdens de wandeling onwel door de hitte. Haar 76-jarige man ging water halen, maar toen hij terugkwam was zijn vrouw naar beneden gevallen. Toen hij haar probeerde te helpen, viel hij ook. Volgens autoriteiten zou hij een hartstilstand hebben gekregen.

Wandelaars zagen het echtpaar later onder aan de steile helling liggen. De brandweer werd rond 16.45 uur gealarmeerd. Eenmaal aangekomen probeerden hulpdiensten de man nog te reanimeren, maar dat is niet gelukt. De vrouw bleek bij aankomst al enkele uren overleden.

Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat het echtpaar uit het noorden van Nederland komt. Verder worden geen uitspraken gedaan over de identiteit van de slachtoffers.