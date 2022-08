De beschietingen tussen het Israëlische leger en Palestijnse militieleden gaan zaterdag hun tweede dag in. Een vliegtuig van het Israëlische leger heeft doelen in de Gazastrook geraakt en meerdere steden in Israël zijn vanuit Palestijnse gebieden beschoten. Het is nog niet bekend of er gewonden zijn.

Eerder op zaterdag zijn negentien leden van Islamitische Jihad opgepakt in de Westelijke Jordaanoever. De Israëlische premier Yair Lapid zegt geen interesse te hebben in een groot conflict met Hamas en Islamitische Jihad in de Gazastrook, "maar deinst daar ook niet voor terug".

De beschietingen begonnen vrijdag toen Israël een aanval uitvoerde op de Gazastrook. Hierbij vielen tien doden en raakten 79 mensen gewond, liet het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid weten. Israël zei dat de aanval was gericht op Islamitische Jihad. Vier van de doden waren lid van die groep.

Palestina reageerde hierop door 160 raketten richting Israël af te vuren; de meeste hiervan werden onderschept. Toch raakten een aantal mensen gewond.