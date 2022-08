De Kustwacht in het Caribisch gebied heeft in een periode van drie weken vier ton cocaïne in beslag genomen. Het gaat om een recordhoeveelheid: in heel 2021 wist de Kustwacht in het Caribisch gebied 3300 kilo drugs te onderscheppen.

De laatste actie vond afgelopen donderdag plaats. Het Nederlandse marineschip Zr.Ms. Groningen onderschepte een drugstransport in de buurt van Curaçao. Met behulp van een helikopter en een vliegtuig van de Kustwacht werd ruim 1000 kilo drugs in beslag genomen. Vijf Venezolanen zijn aangehouden.

De grootste hoeveelheid drugs van afgelopen weken werd op 27 juli in beslag genomen. De Zr.Ms. Groningen onderschepte een verdachte boot, een zogeheten go-fast, die ervandoor probeerde te gaan. Tijdens de vluchtpoging gooiden de vijf Venezolaanse opvarenden een aantal pakketten overboord en vuurde de Kustwacht meerdere kogels af. Een van de opvarenden kwam hierbij om het leven. Uiteindelijk werd 1620 kilo cocaïne op de boot in beslag genomen. De verdachten zijn daarna aan de politie op Curaçao overgedragen.

Zr.Ms. Groningen is sinds april 2019 als stationsschip in het Caribisch gebied actief en wisselt antidrugsoperaties af met het ondersteunen van de Kustwacht Caribisch Gebied.