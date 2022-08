De Senaat in de Amerikaanse staat Indiana heeft vrijdag een wet aangenomen die bijna alle soorten abortus verbiedt. Hiermee is Indiana, waar de Republikeinen de macht hebben, de eerste staat die een antiabortuswet aanneemt sinds het Hooggerechtshof eind juni het grondwettelijke recht op abortus liet vervallen.

De wet verbiedt abortus, maar er zijn uitzonderingen. zoals bij een zwangerschap die is ontstaan na een verkrachting of incest, of als er een medische noodzaak tot abortus is.

Het Huis van Afgevaardigden in de staat had de wet eerder al goedgekeurd. De Republikeinse gouverneur Eric Holcomb heeft de wet inmiddels getekend, waarmee de wet van kracht wordt.

Eerder deze week werd het recht op abortus in Kansas juist gehandhaafd, nadat kiezers zich in een referendum massaal hadden uitgesproken tegen een verbod op abortus.