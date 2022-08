Een Taiwanese vrouw heeft vrijdag een levenslange straf opgelegd gekregen voor een brand in de stad Kaohsiung. Dat schrijven lokale media. Bij de brand kwamen vorig jaar oktober 46 mensen om het leven en raakten tientallen anderen gewond.

De 52-jarige vrouw zou boos zijn geweest op haar vriend en stak daarom een bank in zijn appartement in brand. De brand verspreidde zich al snel in het dertien verdiepingen tellende appartementencomplex.

De aanklagers vonden dat de vrouw schuldig is aan moord. De vrouw stichtte de brand namelijk in een appartementencomplex met veel inwoners terwijl een groot deel van hen sliep. Als ze schuldig was bevonden aan moord, dan had de rechtbank de vrouw de doodstraf op kunnen leggen.

Volgens de rechtbank is de vrouw alleen schuldig aan brandstichting en dood door nalatigheid. Ze zou alleen de meubels in brand hebben willen steken. Het kan niet worden bewezen dat ze dit deed met de bedoeling mensen te vermoorden.

De aanklagers gaan in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank.