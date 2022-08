Het Israëlische leger voert vrijdag luchtaanvallen uit op meerdere doelen in de Gazastrook. Een woordvoerder van het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid zegt dat er meerdere doden zijn gevallen en zeker vijftien mensen gewond zijn geraakt.

Israël heeft de luchtaanvallen bevestigd en zegt dat er mogelijk meer aanvallen volgen. Het leger spreekt in een verklaring van een "speciale situatie op Israëlisch grondgebied".

De raketaanvallen volgen op dagenlange onrust vanwege de arrestatie van de Palestijnse leider Bassam Al Saadi. Hij zou leidinggeven aan een jihadistische groep.

Bij de luchtaanvallen is een hoge commandant van de jihadisten omgekomen, bevestigde de groep zelf. Volgens het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid zijn in totaal vier mensen omgekomen, onder wie een kind. Israël claimt vijftien doden. Onder anderen jihadisten zouden zijn omgekomen.

In het gebied rond de Westelijke Jordaanoever is de noodtoestand uitgeroepen. Het Israëlische leger had het gebied al afgesloten, terwijl het op leden van de jihadistengroep joeg.

Israël bezet de Westelijke Jordaanoever sinds 1967. De Palestijnen zien het gebied als onderdeel van hun toekomstige eigen staat. Israël beschouwt de Westelijke Jordaanoever als van religieus belang voor de eigen inwoners.

47 Israël bombardeert opnieuw doelen in Gaza

Onrust op Westelijke Jordaanoever laait verder op

Vorige maand voerden Israëlische militairen al veelvuldig invallen op de Westelijke Jordaanoever uit. Ze reageerden daarmee op aanslagen die mede door Palestijnen uit die streek zouden zijn gepleegd. Bij die aanslagen kwamen negentien Israëliërs om.

In mei werd de Palestijns-Amerikaanse Al Jazeera-journalist Shireen Abu Akleh doodgeschoten toen ze verslag deed van de onrust rond de stad Jenin. Volgens de Verenigde Naties vuurde een Israëlische militair de dodelijke kogel af.