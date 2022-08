De brand die donderdag uitbrak in een stadsbos in Berlijn is grotendeels onder controle. Wel is er nog steeds risico op nieuwe explosies in een munitieopslagplaats van de politie in het Grunewald.

"We moeten nog steeds rekening houden met ontploffingen en rondvliegend puin", zegt de brandweer vrijdag tegen Duitse media.

Uit voorzichtigheid komen politie en brandweer alleen met gepantserde voertuigen in de buurt van het nog brandende depot in het zuidwesten van de Duitse hoofdstad. Er worden robots ingezet om te blussen.

Als explosievenexperts een duidelijk beeld hebben gekregen van de situatie, kunnen brandweerlieden het terrein betreden. Ook een nabijgelegen snelweg en spoorlijn kunnen dan worden vrijgegeven.

Op het grote terrein lag volgens de politie zo'n 30 ton munitie uit de Tweede Wereldoorlog en enkele honderden kilo's vuurwerk die vernietigd moesten worden. Bijna 50 hectare is afgebrand. 150 brandweerlieden en 500 politieagenten zijn bezig met het afzetten van het gebied.

Er is geen gevaar voor woonwijken. De oorzaak van de brand is onduidelijk. De politie onderzoekt of er sprake was van brandstichting.