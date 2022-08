China gaat Nancy Pelosi sancties opleggen naar aanleiding van haar bezoek aan Taiwan. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken noemde dat bezoek nogmaals een provocatie. China en de Verenigde Staten hebben elkaars ambassadeur op het matje geroepen.

"Ondanks de bezwaren van China stond mevrouw Pelosi erop om Taiwan te bezoeken. Daarmee bemoeit ze zich met interne zaken en ondermijnt ze China's soevereiniteit en territoriale integriteit", aldus het ministerie in een verklaring.

Welke persoonlijke sancties er precies ingesteld worden tegen Pelosi is nog niet duidelijk. Waarschijnlijk is de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden niet meer welkom in China en mag ze niet meer door het Chinese luchtruim reizen. De maatregelen gelden ook voor haar directe familie.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij belangrijk nieuws over Taiwan.

Naast de persoonlijke sancties voor Pelosi en haar directe familieleden, schort China ook gesprekken met de VS op. Zo wordt er voorlopig niet meer gepraat over samenwerking op het gebied van militaire zaken, veiligheid op zee en klimaat.

Washington heeft de Chinese ambassadeur ontboden om te praten over de Chinese reactie op het bezoek van Pelosi. Eerder riep Peking al de Amerikaanse ambassadeur Nicholas Burns op het matje.

Vrijdag moesten ook de Canadese en Japanse ambassadeurs in China uitleg komen geven over de verklaring van de G7. Daarin veroordeelde de organisatie de "verhoogde spanning" als gevolg van de Chinese militaire oefeningen.