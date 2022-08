Complotdenker Alex Jones, die beweerde dat de schietpartij op Sandy Hook in 2012 een hoax was, moet 4,1 miljoen dollar schadevergoeding betalen. Dat meldt BBC News.

Ouders van de slachtoffers hadden minimaal 150 miljoen dollar geëist in het proces. Ze zeiden dat ze vanwege de verkeerde informatie van Jones pesterijen en emotionele stress moesten doorstaan.

In 2012 werden twintig kinderen en zes volwassenen doodgeschoten op de Sandy Hook-basisschool in Connecticut. Jones beweerde meerdere keren dat de schietpartij een hoax was die door de regering was georganiseerd om Amerikanen de eigendomsrechten van wapens te ontnemen. De ouders van de dode kinderen zouden acteurs zijn.

Dit was de eerste zaak waarin de schade werd vastgesteld door een jury. Jones had al wel een aantal lasterzaken verloren die door de ouders van de slachtoffers waren aangespannen nadat ze geen documenten en getuigenissen hadden overlegd.

Advocaten van de twee ouders die de rechtszaak hadden aangespannen, Scarlett Lewis en Neil Heslin, onthulden voor de beslissing van de jury dat de advocaat van Jones per ongeluk twee jaar aan sms-berichten had gestuurd vanaf de telefoon van zijn cliënt.