Een raadslid uit de Gelderse plaats Huissen is tijdens haar vakantie in Thailand op 38-jarige leeftijd overleden. Dat bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken na berichtgeving van De Gelderlander.

Het raadslid was op vakantie met haar vriend toen ze overleed. De exacte oorzaak van haar dood is nog niet duidelijk. Wel is bekend dat ze is omgekomen in het zwembad, meldt Inge Sloot, de lokale fractievoorzitter van haar partij. Uit de autopsie zal moeten blijken wat er precies is gebeurd.

Sloot noemt het nieuws "verschrikkelijk". "Het is heel triest. Ze was een actieve dame die voor iedereen klaarstond", zegt Sloot.

De vrouw was namens GroenLinks raadslid voor de gemeente Lingewaard, waar Huissen onder valt. Ook was ze beleidsadviseur bij het ministerie van Defensie.